صحيفة: إسرائيل تأمر 45 من طائفة العبرانيين السود بمغادرة الدولة

كشفت صحيفة "هآرتس"، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر بطرد العشرات من طائفة العبرانيين السود خارج الدولة العبرية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن 45 شخصا من أفراد الطائفة اليهودية تلقوا خطابات تطالبهم بمغادرة الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الداخلية سلمت مؤخرا هؤلاء الأشخاص الخطابات التي تطالبهم بالرحيل في عضون 60 يوما.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت هذه الخطوة عقب محاولة العشرات من أفراد الطائفة تقنين إقامتهم في إسرائيل.

ويعيش الكثير من أبناء هذه الطائفة في إسرائيل دون وضع قانون منذ أكثر من عشرين عاما، من بينهم أشخاص ولدوا في إسرائيل.

وبدأت هذه الطائفة بالقدوم إلى إسرائيل في الستينيات من القرن الماضي، ويعيش معظمهم حاليا في ديمونا وعراد، ومتسبي وريمون، وطبريا.