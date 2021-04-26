سوري يتعرض للشتم والركل في ألمانيا... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة تعرض شاب سوري للاعتداء من قبل مواطن ألماني خلال وجوده في القطار.

ويظهر المقطع المصور لحظة قيام الرجل الألماني وهو يوجه سيلا من الشتائم للشاب السوري الذي كان جالسا.

قبل أن تتدخل فتاة لكن دون جدوى، ليقوم الشاب الألماني بركل الشاب السوري بوحشية على وجهه، قبل أن يقوم بأخذ هاتف السوري عنوة وتحطيمه، ثم غادر بعدها القطار.

وبحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية فإن الواقعة حصلت في مدينة إرفورت يوم الجمعة الماضي.

وصرحت شرطة المدينة بأن السوري أصيب بجروح طفيفة، وقد تمكن الشهود من وصف المهاجم ولا تزال التحقيقات جارية.