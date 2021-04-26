متى يحتاج المرء لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا... كبير الخبراء الأمريكيين يجيب

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، مساء أمس الأحد، إن تلقي جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19" سيعتمد على مدة استمرار فعالية الجرعتين الأولى والثانية.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أنه بعد مرور 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات ذات الجرعتين، فإن الشخص يتوفر لديه حماية قوية للغاية.

وأوضح أن الجرعة الثالثة ستكون لتعزيز الحماية التي توفرها الجرعتين الأولى والثانية ومدة استمراريتها، وأنها ليست انعكاسا لفعالية اللقاح.

وأشار مدير معهد الأمراض المعدية إلى أن المطلوب في الوقت الحالي هو معرفة مدة استمرار فعالية جرعتي اللقاح، مشيرا إلى تقارير تؤكد استمرارها لمدة 6 أشهر على الأقل، لكن من المحتمل أن تكون تلك الفترة أطول بكثير.

وأردف أن مسألة الجرعة الثالثة من اللقاح قد تكون ضرورية لإبقاء فعاليته ضمن نطاق الحماية المرتفعة، موضحا أن عملية التحسن والعودة نحو الوضع الطبيعي ستمضي بشكل تدريجي مع استمرار تطعيم المواطنين.