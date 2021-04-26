رئيس المجلس الأوروبي: على تركيا الانخراط بشكل بناء لحل مشكلة قبرص

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الاثنين، إنه على تركيا الانخراط بشكل بنّاء لحل مشكلة قبرص.

وقال ميشال: "إنه من الصعب تعزيز علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا وسط استمرار الاستبداد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي حديثه أمام البرلمان الأوروبي وعقب زيارته لأنقرة في 6 أبريل/ نيسان الجاري، قال ميشال: "إننا عبّرنا عن قلقنا العميق إزاء سيادة القانون والحقوق الأساسية والانسحاب من اتفاقية اسطنبول وكذلك حرية التعبير أو استهداف الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام".

وأضاف: "من الصعب التفكير في تعاون واسع النطاق مع تركيا إذا استمرت الإجراءات السلبية في هذا المجال".

ويذكر أن العلاقات الأوروبية التركية قد تدهورت عقب إرسال تركيا وبشكل متكرر سفنا للتنقيب عن الموارد الطبيعية للغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط، ما أثار حفيظة التكتل، خاصة البلدين المجاورين اليونان وقبرص.

هذا وقد دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى "الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال بدء عملية شاملة من الإصلاحات والسماح بحرية التعبير. كما توجه البرلمان الأوروبي بدعوة إلى المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح لتعليق طلب أنقرة للانضمام إلى التكتل الأوروبي في حال رفضت تركيا العدول عن الأعمال السلبية".