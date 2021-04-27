مقتل قياديين اثنين من طالبان في غارة جوية للجيش الأفغاني بولاية قندهار

قتل قياديان اثنان من حركة طالبان الأفغانية، إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأفغاني، في ولاية قندهار، جنوبي البلاد.

كابول – سبوتنيك. وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "المئات من مقاتلي حركة طالبان هاجموا القوات الحكومية في منطقة مايواند بولاية قندهار، وأدى إلى إصابة قائد شرطة المنطقة".

ولفتوا إلى أن "القيادي البارز في طالبان محمد رحيم وآخر يدعى أحمد صاحب، قتلا في غارة بطائرة مسيرة بين منطقتي زهري ومايواند بقندهار".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وبعد مفاوضات استمرت عدة سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في فبراير/شباط 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

وكان من المقرر أن يبدأ "مؤتمر إسطنبول"، حول السلام في أفغانستان، في 24 أبريل/نيسان الجاري، لكن تركيا أعلنت عن تأجيل المؤتمر لموعد لم يحدد بعد، في وقت ذكرت تقارير إعلامية أن حركة طالبان ترفض المشاركة في المؤتمر.