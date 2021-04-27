جون كيري يرد على تسجيل منسوب لظريف حول غارات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا

وكان جواد ظريف قد أثار تفاعلا واسعا بعدما ذكر في تسجيل منسوب له أن كيري أطلعه على 200 غارة على الأقل من الغارات الإسرائيلية قبل تنفيذها في سوريا.

وكتب كيري، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، على تويتر "أستطيع أن أقول لكم إن هذه القصة والادعاءات خاطئة بصورة لا لبس فيها.. هذا لم يحصل أبدا.. سواء عندما كنت وزيرا للخارجية أو منذ حينه".

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened - either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW — John Kerry (@JohnKerry) April 26, 2021

يأتي نفي كيري بعد انتقادات وجهها له محافظون حول مشاركة معلومات بصورة غير قانونية مع إيران، التي من شأنها أن تقوض علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "إن من أجرى المقابلة مع ظريف هو مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية، ولم يتم تحديد هوية الذين نشروها حتى الآن".

وتابع: "الرئيس وجه وزير الاستخبارات بتحديد من نشر التسجيل ومحاسبته".