الدفاع الروسية: قواتنا البحرية تتابع السفينة الأمريكي التي دخلت البحر الأسود

أعلنت المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الحراسة "هاملتون" التابعة لخفر السواحل الأمريكي دخلت إلى البحر الأسود، وأن قوات أسطول البحر الأسود تعمل على متابعتها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية: "قوات أسطول البحر الأسود تتابع تصرفات سفينة الحراسة "هاملتون" التابعة لخفر السواحل الأمريكي، والتي دخلت إلى البحر الأسود 27 نيسان/أبريل 2021".

HAPPENING NOW: USCGC Hamilton (WMSL 753) transited into the Black Sea in support of @NATO Allies and partners.



Hamilton is the first @USCG Cutter to visit the #BlackSea since 2008.



Full story: https://t.co/tQa4z6hiYQ pic.twitter.com/chPAmeJpCq — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021

وأعلن الأسطول الأمريكي السادس، المتمركز بالبحر الأبيض المتوسط، الثلاثاء، دخول سفينة الدوريات "هاميلتون" التابعة لخفر السواحل الأمريكي، إلى البحر الأسود.

وأوضح بيان للأسطول السادس التابع لسلاح البحرية الأمريكي، أن السفينة "هاميلتون" هي أول سفينة أمريكية تدخل إلى البحر الأسود منذ 2008.

وأشار إلى أن دخول السفينة هاميلتون إلى البحر الأسود يهدف لتقديم الدعم والمساعدة إلى حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).