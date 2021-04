على ماذا وافق الوفد الأمريكي المتواجد في محادثات فيينا؟

طهران - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية اليوم الثلاثاء "الأميركان وافقوا خلال محادثاتهم مع 4+1 على رفع العقوبات الموضوعية، مثل النفط أو ناقلات النفط والتأمين على هذه الناقلات أو شؤون المصارف والترانزيت ونقل الأموال وإدارة المصادر المالية خارج إيران، حيث أن هناك اتفاق بألا يكون أي حصر أو تحجيم على هذه الأمور".

