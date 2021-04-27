الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" اللبناني على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وذلك بعد أسابيع من إسقاط طائرة أخرى.

ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع أسقطت مسيرة تابعة لحزب الله".

#عاجل قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة ل- #حزب_الله وتعثر على أخرى تم اسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الاولى بعد ان اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من #لبنان وقامت باسقاطها.

كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم اسقاطها بعد تسللها من لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2021

وتابع، في تدوينة على "تويتر": "عثر الجيش الإسرائيلي على طائرة أخرى تم اسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع".

ولفت أدرعي إلى أن "القوات الإسرائيلية رصدت المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت باسقاطها".

وتابع: "كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم اسقاطها بعد تسللها من لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في فبراير/ شباط الماضي سقوط طائرة مسيرة تابعة له في داخل لبنان، وأكد "حزب الله" اللبناني أنه وراء إسقاط الطائرة.

وتعتبر إسرائيل "حزب الله" حركة إرهابية مدعومة من إيران، تسعى إلى إسقاط الدولة العبرية، وبدأت جهودا دبلوماسية كبيرة في الخارج لتصنيفها منظمة إرهابية.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رسالة تحذير، لـ "حزب الله" اللبناني، الأسبوع الماضي، قال فيها إنه سيدفع "ثمنا باهظا" إذا حاول تحدي إسرائيل، مؤكدا جاهزية الجيش الإسرائيلي للرد على أي تهديد.