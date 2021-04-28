ظريف يستذكر علاقته بقاسم سليماني ويفسر أقواله عنه في التسريبات الصوتية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "حماية مصالح البلاد والشعب الإيراني عهد سيلتزم به حتى اللحظة الأخيرة".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation روحاني يعلق لأول مرة على تسريبات ظريف ويكشف هدفها

وفي رسالة له على موقع "إنستغرام"، انتقذ ظريف اللغط الذي أثير بشأن حديث غير علني له سرب إلى وسائل الإعلام، قائلا: إنه طالما أشاد في الداخل والخارج بشجاعة وثبات وإنسانية القائد قاسم سليماني وسعيه للسلام".

وقال: إن "هذا الحديث هو بحث نظري سري حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان الهدف منه هو نقل تجربة ثماني سنوات إلى المسؤوليين المستقبليين، لكن المؤسف أنه تحول إلى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصي.

وأعرب ظريف، عن اعتزازه بالعلاقة العميقة بينه وبين سليماني على مدى عقدين من الزمن وما رافقها من ود وصداقة وعمل مشترك، مشيرا أن السلام في أفغانستان والعراق ما كان ليتحقق وما كان الارهاب الداعشي لينتهي لولا وعي سليماني وشجاعته، وتضحيات شعبي هذين البلدين.

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وانتقد وزير الخارجية الإيراني، في تسجيل صوتي مُسرب، خلال مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في مارس/ آذار الماضي، هيمنة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني على الدبلوماسية الإيرانية قبل مقتله مطلع عام 2020، واعترف (ظريف) بأن تأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدوما.

من جابنها، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب ملف صوتي للوزير ظريف، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن تسريبات الوزير، كانت ضمن حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيف الدولة وليس حوارا إعلاميا.