ميركل تدعو لاستئناف الحوار بشأن حقوق الإنسان مع الصين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مشاورات حكومية مع الصين اليوم الأربعاء، إنها ترغب في استئناف الحوار مع بكين بشأن حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن.

وذكرت ميركل في بيان أن المشاورات المستمرة تقليد جيد، غطىهي شملت مجالات خلافية على مر سنوات مثل حقوق الإنسان و هونغ كونغ

وأضافت "آمل أن نتمكن أيضا من استئناف الحوار حول حقوق الإنسان مجددا في أقرب وقت ممكن". وفقا لـ "رويترز".

يشار إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، ذكرت في وقت سابق، أن الصين تعمل على تقييد الحريات السياسية والمدنية الأساسية باسم الأمن القومي وإجراءات جائحة كورونا.

وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيغور في إقليم شينغيانغ الصيني، إذ يروج الإعلام الغربي لتقارير عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّهم.