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    المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

    موسكو توضح سبب عدم ردها رسميا على اقتراح بايدن عقد قمة مع بوتين

    © Sputnik . Sergei Guneyev
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    كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الأسباب التي حدت بموسكو لعدم الرد رسميا بعدعلى على الاقتراح الأمريكي بعقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

    موسكو - سبوتنيك. واعتبر بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن فكرة عقد لقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي بايدن تتطلب تحليلا عميقا، مشيرا إلى أنه في كل مرة تكون التصريحات الأمريكية مرافقة لكلمات حول العقوبات.

    وقال "لا، لم نعط إجابة رسمية، ما زلنا ندرس هذا الاقتراح ونحلل الوضع".

    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
    © AFP 2021 / Saul Loeb
    بلينكن: لا أعرف ما إذا كان بوتين قد قبل دعوة بايدن لعقد قمة ثنائية

    وأوضح "كما ترون فإن الوضع يتطلب تحليلا عميقا، لأنه في كل مرة يجري الحديث فيها حول القمة من قبل الأمريكيين يكون هذا الحديث مترافقا مع  كلمات حول ضرورة أن تدفع روسيا الثمن وحول حتمية فرض عقوبات جديدة عليها".

    وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح أمس، بأنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قبل دعوة نظيره الأمريكي جو بايدن لعقد قمة ثنائية بينهما، لافتا إلى أن المناقشات جارية.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اقترح في وقت سابق خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعقد اجتماعا بينهما في دولة ثالثة.

    إلا أن الولايات المتحدة أعلنت عقب ذلك في 15 أبريل/نيسان الجاري فرض عقوبات جديدة على روسيا، وطرد 10 دبلوماسيين روس.

    وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نهج واشنطن لا يتجاوب مع مصالح شعبي البلدين، وطردت 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

    يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم في مارس/آذار من عام 2014، وفرض الغرب عقوبات على روسيا.

    انظر أيضا:

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