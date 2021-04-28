ممثل روسيا: هناك تفاؤل بنتيجة مفاوضات فيينا حول اتفاق إيران النووي

أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن هناك كل الأسباب للتفاؤل الحذر في نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا الى أن كلمة "حذر"، ستزول قريبا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات أوليانوف التي قال فيها:"أؤكد أن هناك كل الأسباب للتفاؤل الحذر، وبما أن الاحداث تتطور بهذه الطريقة فقد تزال قريبًا كلمة "حذر" ويمكننا القول إن هناك أسبابا للتفاؤل".

وتابع أوليانوف قائلا إن "المشاركين في خطة العمل المشتركة يتفقون على العمل بجدية أكبر للتوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي بنهاية أيار/مايو، مؤكدا على أن إنهاء المفاوضات بنجاح بشأن الاتفاق النووي دون إجراء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن ممكن من حيث المبدأ لكنه أكثر صعوبة ويحتاج لفترة زمنية أطول".

وأضاف أوليانوف قائلا " كما في الجولات السابقة، من المقرر عقد اجتماع ثنائي للوفدين الروسي والأمريكي، يوم غد 29 أبريل".

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع الشهر الجاري، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.