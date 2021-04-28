البرلمان الأوروبي يقترح التخلي عن الغاز الروسي في حال "العدوان على أوكرانيا"

اقترح البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، فصل روسيا عن نظام التسويات المالية العالمي "سويفت"، والتخلي عن النفط والغاز الروسيين "في حال استمرار العدوان على أوكرانيا".

بروكسل - سبوتنيك. جاء في مشروع قرار من المتوقع إقراره يوم غد الخميس: "يؤكد البرلمان الأوروبي أنه في حال تصاعد الحشود العسكرية في المستقبل إلى غزو روسي لأوكرانيا، فإنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوضح أن تكلفة مثل هذا الإجراء ستكون خطيرة: في مثل هذه الظروف، يجب وقف استيراد النفط والغاز على الفور، وفصل روسيا عن "سويفت"، وتجميد جميع الأصول الخاصة بالأوليغارشية المقربين من السلطات الروسية وعائلاتهم في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء التأشيرات".

يذكر أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم، لكنه توصية لدول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه لدى روسيا "يوجد قاعدة (بديلة لسويفت)، وأنا متأكد بأن الحكومة والمصرف المركزي عليهما بذل قصارى جهدهما لجعل هذه القاعدة موثوقة وتضمن الاستقلال التام وضمانًا ضد الضرر الذي قد يحاول أحد ما إلحاقه بنا".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن روسيا لا تستبعد تشكيل نظام بديل لسويفت على أساس تكنولوجي جديد.

يذكر أن نظام "سويفت" هو نظام يتم استخدامه في عالم المعاملات المالية، ويعمل على الاتصالات المالية بين المصارف في جميع أنحاء العالم، تأسس كمنظمة في عام 1973 في بروكسل على أساس إنشاء العمليات والمعايير المشتركة للمعاملات المالية.

ويوفر نظام " سويفت " شبكة آمنة تسمح لأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة بإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية

وتشير تقارير إعلامية إلى أن روسيا قد تكون معزولة عن نظام "سويفت" كأحد إجراءات العقوبات الغربية الأكثر صرامة.