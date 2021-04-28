إعلام: أمريكا تدرس رفع بعض أقسى عقوباتها ضد إيران

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين حاليين وسابقين لم تكشف عنهم، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية رفع بعض أقسى العقوبات التي فرضتها ضد إيران بالكامل تقريبا، لكي تعود إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

موسكو - سبوتنيك. ووفق الوكالة، رفض المسؤولون الأمريكيون تحديد العقوبات التي يمكن رفعها، لكن أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الحديث قد يدور عن العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي، أو الإرهاب وتطوير الصواريخ وحقوق الإنسان.

لكن المسؤولين أكدوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.

يذكر أنه بوقت سابق من اليوم، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أن الأميركيين وافقوا خلال محادثات فيينا على رفع عقوبات بينها المفروضة على النفط.

وانتهت اليوم جولة جديدة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، بحضور وفد إيراني وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث قرر المشاركون في الاجتماع تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء في مجالي رفع الحظر واللجنة النووية بشكل مكثف وسريع، بهدف إعادة العمل بالاتفاق الموقع عام 2015.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع الشهر الحالي، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تشارك في الحوار، دون أن تخوض في أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني، الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس جو بايدن، قبل رفع العقوبات.