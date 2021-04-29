مصدر: المتمردون يقتربون من العاصمة التشادية ويسقطون مروحية للجيش

قال مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، إن متمردي "جبهة الوفاق" تمكنوا من دخول بلدة "نوكو" قرب العاصمة التشادية، نجامينا، والسيطرة عليها.

نواكشوط- سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة: "متمردو "جبهة الوفاق" المسلحة دخلوا بلدة نوكو وسيطروا عليها".

وأضاف المصدر أن "المسلحين تمكنوا من إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش وان مصير اثنين من الجنود لا يزال مجهولا".

وتقع بلدة نوكو على بعد 260 كيلومترًا عن العاصمة التشادية نجامينا.

يأتي هذا في الوقت الذي، أعلن فيه مصدر عسكري، اليوم الخميس، عن معارك عنيفة تجري شمال تشاد بين متمردي حركة الوفاق والجيش.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه "تم تدمير جزء من القوة العسكرية للمتمردين"، مؤكدا أنه سيتم القضاء عليهم إذا مُنعوا من دخول النيجر وتسللوا لاحقا لليبيا.

وكان المجلس العسكري الحاكم في تشاد قد طالب السلطات في النيجر بمنع المتمردين من دخول أراضيها والتعاون للقضاء عليهم.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من رفض المجلس العسكري مشاركة حركة الوفاق المسلحة في الحوار الوطني.

ووصف المجلس أعضاء جماعة الوفاق بإرهابيين قتلوا الرئيس إدريس ديبي في 20 أبريل/ نيسان الحالي.