بلينكن يعلن زيارته إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، أنه سيزور أوكرانيا الأسبوع المقبل.

واشنطن – سبوتنيك. جاء الإعلان عن الزيارة خلال مقابلة مع قناة "سي بي اس"، دون أي تفاصيل.

وفي 16 أبريل/نيسان الجاري، قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كوين إن واشنطن ستدرس زيادة الوجود الدائم للجيش الأمريكي في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وأضافت كوين: "لدينا وجود دائم مؤلف من 160 جنديا أمريكيا متواجدون هنا (أوكرانيا) على أساس دائم، ووفقًا لتقديراتنا، فإذا تطلبت الحاجة زيادتهم (عدد الجنود). سننظر في هذه القضية".