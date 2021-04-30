إسرائيل... ضحايا حادث المهرجان الديني يتجاوزن 40 قتيلا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع ضحايا انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمالي إسرائيل إلى أكثر من 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن حصيلة قتلى انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمالي إسرائيل تجاوزت 40، مع إصابة أكثر من 100 آخرين.

What we know so far about the #breakingnews #LagBaomer tragedy in #Meron. * At least 20 are dead (that number will rise sources tell me) * 150+ injured many are critical * Cell service is down adding to the chaos pic.twitter.com/UKpqbnW0iR — Johnny “I got my 💉” Kunza (@johnkunza) April 29, 2021

وقال شبتاي جارباتشيك، المتحدث باسم الشرطة، إنه تم إجلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى من مكان الحادث، مضيفا إن "عملية تحديد هوية" الضحايا قد بدأت الآن، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

#BREAKING At least 22 dead after a roof collapsed at a festival gathering in #Israel #meron pic.twitter.com/M0J3onMfPo — News flash (@BRNewsFlash) April 29, 2021

وتركز السلطات الإسرائيلية في الوقت الحالي على مساعدة الحشود لمغادرة الموقع والعودة إلى منازلهم، و"يوجد حاليا الآلاف في مكان الحادث".

وفي وقت سابق، قال أطباء إن عدد ضحايا حادث الانهيار والتزاحم في إسرائيل ارتفع إلى 38 شخصا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية وقف السفريات والحافلات المتوجهة الى الجبل، ومنع دخول الجمهور الى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "كارثة كبيرة".