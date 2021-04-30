"بيبي المسؤول".. هتافات ضد نتنياهو بموقع كارثة المهرجان الديني.. فيديو وصور

هتف إسرائيليون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، خلال زيارته موقع كارثة المهرجان الديني، التي أودت بحياة 45 إسرائيليا، وإصابة نحو 150 آخرين.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، بأن الإسرائيليين الذين تواجدوا في موقع حادث المهرجان الديني قد هتفوا ضد نتنياهو خلال زيارته للموقع، واعتبروه مسؤولا عن الكارثة التي تعد واحدة من أكثر الكوارث المدنية فتكا في تاريخ البلاد.

האסון במירון | בביקור נתניהו בהר נקראו לעברו קריאות 'צא טמא'. מצד אחד זה צפוי, אך מצד שני הסיפור מורכב - המדינה מעולם לא נכנסה למירון, זה אקס-טריטוריה. אין מפקד לאירוע, שהרבה משרדים מנהלים אותו. המדינה נמצאת שם בהמון פנים, ובאף אחד מהם. יהיה קל לגלגל ולהדוף את האשמה@YairEttinger pic.twitter.com/VwIlmuD7i2 — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2021

وقال الحضور "بيبي المسؤول" في إشارة إلى بنيامين نتنياهو، في وقت ألقوا بالزجاجات على الشرطة والوفد المرافق له، منهم وزير العدل الإسرائيلي، أمير أوهانا، فضلا عن محاولتهم عرقلة طريقه والهتاف ضده طوال رحلة زيارته للموقع.

רה"מ הגיע לזירת האסון והותקף בצעקות, מפגינים זרקו בקבוקים על שוטרים. משדר מיוחד https://t.co/7gDWj9bPCf pic.twitter.com/YRJt8GHmeS — החדשות - N12 (@N12News) April 30, 2021

وكانت القناة العبرية الـ"12"، قد أكدت مقتل 44 إسرائيليا من اليهود المتشددين "الحريديم"، وإصابة نحو 150 آخرين بجراح خطيرة، ليلة الجمعة، نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين، بسبب الاكتظاظ البشري والتجمع بأعداد كبيرة في الحفل الديني الذي أقيم بمستوطنة ميرون، قرب مدينة صفد، شمالي إسرائيل.

קריאות מחאה בזמן ביקור נתניהו במירון. בין 44 הנספים - ילדים ונעריםhttps://t.co/Qbm6tXxcdU pic.twitter.com/Y7PjR0Kgns — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 30, 2021

ووقع الحادث خلال احتفالات يوم "الهيلولا" في عيد "لاغ بوعمير" لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، فيما عزت القناة ارتفاع الضحايا إلى التدافع والتزاحم بين المستوطنين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في جبل ميرون.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למקום האסון במירון pic.twitter.com/uVHP3RZlAa — ערוץ 20 (@arutz20) April 30, 2021

وأعلن قائد الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية مسؤوليته عن الحادث، في وقت قامت الشرطة بوقف السفريات والحافلات المتوجهة إلى الجبل، ومنع دخول الجمهور إلى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.