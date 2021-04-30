أردوغان: نتوقع استلام كميات كبيرة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع استلام كميات كبيرة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "لا أعتقد أنه ستكون لدينا مشاكل في توفير اللقاحات. ستصل من روسيا كمية كبيرة من "سبوتنيك V". لقد أجرينا مفاوضات. ولكن إذا لزم الأمر، سنتحدث مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين، و سيتم توفير الكمية المطلوبة".

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في وقت سابق، أن بلاده وقعت اتفاقا مع الحكومة الروسية لتوريد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، على أن تستلمها تركيا في غضون 6 أشهر بدءاً من أيار/مايو المقبل.

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أعلن في وقت سابق، عن إبرام اتفاق مع شركة "فيسكوران ايلاس" التركية، لإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" محليا في تركيا، والذي من المقرر أن يبدأ في الأشهر القليلة المقبلة.

ويعد لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91 بالمئة في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية، وقد تم تسجيل اللقاح في 60 دولة حول العالم، تشكل نحو 3 مليارات نسمة.