عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

انفجرت، مساء اليوم الجمعة، سيارة مفخخة أمام المستشفى المركزي في بولي علم، عاصمة إقليم لوغار.

موسكو - سبوتنيك. واستهدف المهاجم مبنى قريبا من مستشفى كان يقيم فيه مدنيون وركاب عسكريون.

أخبر شهود عيان وكالة سبوتنيك أن الانفجار كان قويا لدرجة أنه حطم نوافذ المنازل على بعد أميال، كما انقطعت الكهرباء عن مقاطعة لوغار أثناء الانفجار.

في سياق آخر، قتل 3 أشخاص، يوم الأربعاء الماضي، بانفجار استهدف شاحنة تقل عناصر من الشرطة الأفغانية في ولاية بروان، وسط أفغانستان.

ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، نقلا عن مدير أمن الولاية، عبد الوصي رحيمي، أن "ما لا يقل عن ثلاثة عناصر شرطة مرور قتلوا، حين اصطدمت سيارتهم بلغم في منطقة ديه قازي".

وكان المتحدث باسم الشرطة الأفغانية قد أعلن في وقت سابق، مقتل عناصر من "طالبان" والجيش الأفغاني خلال إحباط هجوم على نقطة أمنية في الولاية.