"الحرب الكبرى"... وزير الدفاع الأمريكي يشدد على ضرورة الاستعداد لصراع محتمل

شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة استعداد بلاده لصراع محتمل لا يشبه "الحروب القديمة" التي استهلكت وزارة الدفاع لفترة طويلة.

ودعا الوزير في كلمة خلال زيارته للقيادة الأمريكية في المحيط الهادي في هاواي إلى حشد التقدم التكنولوجي وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي من أجل "الفهم بشكل أسرع، واتخاذ القرار بشكل أسرع، والعمل بشكل أسرع" بحسب وكالة أسوشيتد برس.

واعتبر أوستن أن "الطريقة التي ستقاتل بها الولايات المتحدة في الحرب الرئيسية المقبلة ستبدو مختلفة تماما عن الطريقة التي قاتلت بها في الحروب السابقة".

كما أكد أن "الحروب المستقبلية ستكون مختلفة جدا"، ولن تشهد الاعتماد على تقنيات الحروب "الكلاسيكية، بل ستعتمد على التطورات التقنية والتكنولوجية".

وأضاف في خطابه: "ليس بوسعنا أن نتكهن بالمستقبل. وما نحتاجه هو التركيبة الصحيحة للتكنولوجيا وعقائد عمليات والقدرات، وكل شيء مرتبط بشكل متشابك، حتى يكون موثوقا به ومرنا وهائلا إلى درجة تدعو الخصم للتفكير مرة أخرى".

ولم يذكر النص أي خصوم محددين أو خطوات محددة، كما لم يتضمن توقعات بوقوع أي نزاع محدد، بل بسط رؤية عريضة لقيادة البنتاغون الجديدة للأهداف التي ستسعى لتحقيقها خلال فترة رئاسة بايدن.