مفاجأة...إيران تعلن اعتقال "ممولين من السعودية" وتنشر تفاصيل مثيرة

اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عناصر من زمرة "هبوط ايران" المعادية للجمهورية الإسلامية، واتهم عناصرها بتلقي تمويل من السعودية والدول الغربية.

ووفقا لوكالة " فارس " للأنباء، اعترف عناصر الزمرة بمحاولات خداع المواطنين من خلال الظهور بالزي العسكري الرسمي في تطبيق "الانستغرام" والادعاء بأنهم منشقون عن القوات المسلحة الإيرانية لإثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد. حسب قوله.

وبحسب الوكالة، تسعى هذه الزمرة منذ عام 2018 لتوحيد التيارات المعادية لإيران بتمويل من الحكومات الغربية والسعودية.

وتهدف زمرة "هبوط إيران" لفبركة وتضخيم الأخبار الداخلية من أجل أن يواكبها الرأي العام عن طريق الإيحاء بضعف الدولة في إدارة الحكومة من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية.