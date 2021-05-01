الفلبين تتسلم الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلن مساعد الرئيس الفلبيني، روبرت بورج، اليوم السبت، عن وصول أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد إلى بلاده.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي فيليبين ريكواير"، وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، إلى الفلبين على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية.

وكان من المقرر تسليم أول دفعة من اللقاح الروسي إلى الفلبين يوم 28 أبريل/ نيسان الماضي، ولكن بسب مشاكل لوجيستية تم تأجيلها إلى بداية شهر مايو الجاري.

وسابقا، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، اتفقا خلالها على توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

ويعد لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس "كورونا" المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تبلغ 97.6%، وقد تم تسجيل اللقاح في 63 دولة حول العالم، يبلغ عدد سكانها نحو 3 مليارات نسمة.