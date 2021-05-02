إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية

أصيب، اليوم الأحد، عدة أشخاص بطلقات نارية في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت ميليندا دانفورث، المتحدث باسم شركة Oneida Nation، التي تدير الملهى الليلي، إن ما يصل إلى سبعة أو ثمانية أشخاص ربما أصيبوا، بحسب قناة NBCN الأمريكية.

وأضافت إن إطلاق النار وقع في غرفة الطعام بفندق "راديسون إنط المتصل بكازينو أونيدا في أشوابينون بولاية ويسكونسن.

من جانبه، أكد المدعي العام للولاية، جوش كاول، إنه جرى احتواء الحادث ولم يعد هناك تهديد للمجتمع.

Scene at Oneida Casino in Green Bay, WI is contained. There is no longer a threat to the community.



Only updates from @WisDOJ & @sheriffbc (Brown Co. Sheriff's Office) are official incident statements. All others unconfirmed. @WBAY @fox11news @WFRVLocal5 @NBC26 @gbpressgazette — Attorney General Josh Kaul (@WisDOJ) May 2, 2021

وأشارت دانفورث إن أحد المشتبه بهم كان محتجزا في السابق لافتة إلى أن الشرطة ما زالت تعمل على تأمين المكان.