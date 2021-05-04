"فايزر" تكشف لأول مرة عن عائدات بيع لقاح كورونا... أكثر من المتوقع

رفعت شركة "فايزر" توقعات لمبيعات لقاح "كوفيد 19" بشكل حاد للعام بأكمله من 15 مليار دولار إلى 26 مليار دولار، بعد إسهام اللقاح بإيرادات قدرها 3.5 مليار دولار في الربع الأول من العام.

ورفعت مجموعة الأدوية الأمريكية، التي تقسم الأرباح من اللقاح مع شريكها الألماني "بيونتيك"، يوم الثلاثاء، توقعات الإيرادات الإجمالية لعام 2021 من 61.4 مليار دولار إلى 72.5 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى العقود الموقعة لتسليم 1.6 مليار جرعة في عام 2021.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول إلى 14.6 مليار دولار بزيادة 45% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبأكثر من توقعات المحللين البالغة 13.7 مليار دولار، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".

يُباع لقاح "فايزر" المضاد لمرض "كوفيد 19" المكون من جرعتين في أكثر من 50 دولة، وتصل فعاليته إلى 95%، ويعد اللقاح الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، ويمثل أكثر من 131 مليون جرعة من الجرعات المعطاة في البلاد، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تبيع شركتا "فايزر" و"بيونتيك" لقاحهما من أجل الربح، على عكس شركتي "جونسون آند جونسون" و"أسترازينيكا/ أوكسفورد".

ابتداءً من 3 مايو/ أيار، شُحن 430 مليون جرعة من لقاح "فايزر" إلى 91 دولة، وتخطط الشركة للتقدم بطلب للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الكاملة للقاح الخاص بها في نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يأذن المنظمون الأمريكيون باستخدامه مع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في الأيام المقبلة.

تتوقع الشركة أن يكون لديها القدرة على تصنيع 2.5 مليار جرعة لقاح في عام 2021 وما لا يقل عن 3 مليارات في عام 2022، وقالت إن البيانات من تجارب لقاح معزز يستهدف السلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا متوقع صدوره في أوائل يوليو/ تموز.

تعمل شركة الأدوية أيضا على تطوير لقاح جديد يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى 10 أسابيع، ومن المتوقع صدور بيانات عنه في أغسطس/ آب.