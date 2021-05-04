نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة بعد انتهاء التفويض الممنوح له رسميا

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة للمرة الثالثة خلال عامين، حيث انتهت فترة تفويضه من الرئيس رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الثلاثاء.

حصل نتانياهو البالغ من العمر 71 عاما والذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 23 مارس/ آذار التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.

كان أمام نتنياهو حتى منتصف الليل ليطلب من ريفلين تمديدا، وبدلا من ذلك أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا قبل ثلاث دقائق من الموعد النهائي ألقى فيه باللوم على زعيم حزب يمينا، نفتالي بينيت "بسبب رفض بينيت التعهد بتشكيل حكومة يتولى فيها رئاسة حكومة ائتلافية أولا وفق مبدأ التناوب".

وأصدر المتحدث باسم ريفلين بيانا قال فيه: "قبل منتصف الليل بقليل، أبلغ نتنياهو مكتب الرئيس أنه غير قادر على تشكيل حكومة، وبالتالي أعاد التفويض إلى الرئيس".

وقال البيان إن "ريفلين سيتصل صباح الأربعاء بالأحزاب الممثلة في الكنيست بشأن استمرار عملية تشكيل الحكومة"، وفقا لصحيفة "جيرالزيوم بوست".

تشير مصادر من مكتب الرئيس الإسرائيلي إلى أن ريفلين سيختار زعيم المعارضة يائير لبيد الذي جاء حزبه الوسطي يش عتيد في المركز الثاني في انتخابات مارس، ويمنحه 28 يوما لمحاولة تشكيل حكومة، أو أن يطلب من البرلمان أن يوصي بمرشح لرئاسة الوزراء.

إذا تم تقديم التفويض الجديد يوم الأربعاء، فإن الموعد النهائي لتشكيل الحكومة سيكون 2 يونيو/حزيران.