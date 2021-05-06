الهند تشهد زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

شهدت إحصائيات كورونا في الهند، الخميس، زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وسجلت البلاد أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وهو مستوى قياسي، بحسب رويترز.

وتجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون حالة إصابة، بعد تسجيل 412262 حالة جديدة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 وفقا لبيانات وزارة الصحة.