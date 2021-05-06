ماذا قالت الملكة إليزابيث لحفيدها أرتشي في عيد ميلاده؟

قامت العائلة المالكة البريطانية بإرسال رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلاد أرتشي ابن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الذي يصادف اليوم الخميس 6 مايو/ أيار.

ولد آرتشي ماونتباتن-وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في مستشفى بورتلاند في لندن في 6 مايو/ أيار 2019، ويعيش الآن مع والديه في لوس أنجلوس بعدما غادرا بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية العام الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة "بريستول" البريطانية.

وجاء في رسالة الملكة إليزابيث التي نشرت عبر حسابها على "تويتر"،

"نتمنى لآرتشي ماونتباتن-وندسور احتفالا سعيدا بعيد ميلاده الثاني اليوم".

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈



📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

وأيضا هنّأ جده الأمير تشارلز ولي العهد حفيده آرتشي، وتمنى له عيد ميلاد سعيد بمناسبة عامه الثاني.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021

كما نشر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون عبر حسابها على "تويتر" صورة تجمعهما بالعائلة وأخوه الأمير هاري وميغان وأرتشي وهنّئا الصغير آرتشي بعيد ميلاده الثاني.

Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. 🎈🎂



📷 Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021

وأصبح آرتشي نقطة محورية في تدهور العلاقة بين هاري وجدته الملكة إليزابيث (95 عاما) وبقية أفراد العائلة بعد تخلي الأمير هاري ووزوجته عن واجباتهما الملكية.

وخلال مقابلة مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري في مارس/ آذار الماضي، صرّحت ميغان بأن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى سمرة بشرة آرتشي قبل مولده.

ومن جانب آخر، قالت ميغان، والتي تنتظر طفلها الثاني، يوم الثلاثاء إن آرتشي وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال جديد كتبته وموضوعه مستوحى من زوجها وابنها والذي خطت رسومه ريشة الفنان كريستيان روبنسون وسينشر في 8 يونيو/ حزيران المقبل.