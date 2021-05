بوريل: تنفيذ اتفاقيات مينسك هو الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس: "ناقشنا خفض التصعيد والوجود الروسي على الحدود الأوكرانية"، مضيفا "تطبيق اتفاقيات مينسك هو الحل الوحيد للأزمة هناك، وليس من الواضح إذا كانت روسيا تريد الانخراط في هذا الاتجاه".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن تغيير بنود اتفاقيات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مذبحة في دونباس.