الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع في مناطق الأزمات

ناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي مسألة تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع في مناطق الأزمات، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، اليوم الخميس.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل في تصريحات صحفية إن الوزراء "ناقشوا فكرة تشكيل قوة تدخل أولية يمكن نشرها في حالة مواجهتنا أزمة عاجلة".

وتابع أن "هذا فقط مجرد مثال للمقترح الذي قد تدرسه الدول الأعضاء كجزء من دراسة البوصلة الاستراتيجية، والتي آمل أن يتم الانتهاء منها في آذار/ مارس المقبل".

وكان نائب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرشيا جيوانا، قد أكد خلال ندوة أجراها المجلس الأوروبي اليوم، الخميس، "أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو في مسألة جاهزية التحرك العسكري وحفظ الأمن الجماعي"، وفق موقع الحلف. وتابع أن "الانتشار السريع عبر أوروبا يتطلب نهجا حكوميا شاملا".

من جانبه، قال رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي، كلادويو غرازيانو، إن "غياب القوات الجاهزة سوف يهبط بالاتحاد الأوروبي إلى مستوى خط دعم أمني ثان بدلا من أن يكون خطا أولا للدعم". وأكد أن وجود قوة أوروبية جاهزة للانتشار السريع، مجهزة قتاليا ولوجيستيا، هو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على مصداقية المشروع الأوروبي لإدارة الأزمات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق في 2017 على آلية دائمة لتمويل نشر المجموعات القتالية التابعة له - وحدات الرد السريع، ولكنها لم تستخدم حتى الآن.

وشمل المقترح الذي جرت مناقشته اليوم تكوين قوة مشتركة من 5000 جندي قادرة على الانتشار بشكل سريع في مناطق الأزمات.