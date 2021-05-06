تسجيل
22:05 GMT06 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تدريب مشترك بين الجنود الأمريكيين والاستونيين

    قوة التدخل السريع الأوروبية... ما أهدافها وأبرز مهامها وهل تؤثر على الناتو؟

    © CC0 / U.S. Army photo by 1st Lt. Alexander Jansen/54th Engineer Battalion
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102604/83/1026048372_0:39:2200:1277_1200x675_80_0_0_054115328f67c3e534a3fd965cf69360.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105061048901557-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%9F/

    منذ أن هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف الأطلسي، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة تشكيل قوة عسكرية أوروبية دفاعية تعطي للدول الأعضاء المزيد من الاستقلالية.

    في هذا السياق، كشف مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء دفاع التكتل سيبحثون مقترحا لتشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف جندي قادرة على التدخل والانتشار السريع في مناطق الأزمات.

    القوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال
    FRANCOIS NASCIMBENI
    الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع في مناطق الأزمات
    التصريحات الأوروبية دفعت البعض لطرح تساؤلات بشأن طبيعية هذه القوة العسكرية، والمهام التي يمكن أن توكل إليها، والدول التي ستعمل بها، وكذلك عن الفارق بينها وبين حلف شمال الأطلسي (الناتو).

    قوة عسكرية

    تهدف الخطة التي تحظى بدعم نحو 14 دولة عضو لتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي، في إطار مراجعة استراتيجيته الشاملة التي سيتم التوافق عليها عام 2022، وفقا لموقع "ميدل إيست".

    وقال المسؤول الأوروبي: "ما نود القيام به الآن، ولأن العديد من الدول أيدت الفكرة، هو محاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إجراء تدريب مسبق لـ5 آلاف شخص إضافة إلى عنصر جوي وربما بحري أيضا".

    وأضاف: "ما في ذهننا هو أن نكون قادرين على نشر قوة التدخل هذه بسرعة في حال كان لديك على سبيل المثال حكومة شرعية في دولة ما تخشى احتمال سيطرة مجموعة إرهابية عليها".

    وهذا المخطط الذي من المقرر مناقشته في أول اجتماع وجها لوجه لوزراء دفاع التكتل منذ نحو عام يأتي مع دفع بعض دول الاتحاد لتطوير قوة عسكرية مشتركة.

    وأشار المسؤول إلى أن الدول الأعضاء الـ14 التي أيدت الاقتراح حتى الآن هي النمسا وبلجيكا وقبرص والجمهورية التشيكية وألمانيا واليونان وفرنسا وايرلندا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.

    وقال المسؤول إن المجموعات القتالية يمكن أن تشكل "نواة" للقوة المستقبلية، لكنه أصر على أن النقاش لا يزال في مهده، مضيفا: "ما نحتاج إليه الآن هو بناء إجماع حول هذه الفكرة".

    أهداف استراتيجية

    أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي
    © AFP 2021
    إعلام: الجيش الروسي يشكل تهديدا مطلقا لـ"الناتو"
    اعتبر محمد بركات، خبير الشؤون الأوروبية المقيم في بروكسيل، أن هذا الأمر بمثابة محاولة أخرى من قبل دول الاتحاد الأوروبي لتكوين جيش أوروبي يكون بإمكانه الانتشار خارج الاتحاد، وهذه المبادرة التي وافقت عليها حتى الآن 14 دولة تكمن في تأسيس جيش قوامه 5000 جندي.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تهدف هذه الخطوة إلى أن تكون هذه القوة العسكرية قادرة على إدارة الأزمات الخارجية والانتشار سريعا في مناطق الأزمات، ففي حال حدوث انقلاب عسكري داخل دولة صديقة للاتحاد الأوروبي يكون بإمكان الجيش التدخل وأن يعيد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا للحكم، وهذا ما تم التعبير عنه من قبل أحد المسؤولين الأوروبيين.

    وتابع: من المقرر أن يناقش وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد هذا المقترح والذي لا يعتبر الأول من نوعه، فكان هناك مبادرة أخرى عام 2007 تم على إثرها تشكيل قوة عسكرية تتكون من 1500 جندي من جيوش الدول الأعضاء، ولكن حتى الىن لم يتم استخدامها على الأرض، بسبب غياب الإرادة السياسية وارتفاع تكاليف نشر وتكوين هذه الفرقة العسكرية، بجانب أن إرسال قوات خارج الحدود الأوروبية قد ينشأ عنه بعض الأخطار".

    وعن مدى نجاح تشكيل القوة العسكرية هذه المرة، أكد بركات أنه "من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي أن يكون لهم قوة عسكرية أو جيش أوروبي لا يرتبط بحلف شمال الأطلسي، والتصريحات التي وردت على لسان بعض المسؤولين الأوروبيين أكدت أنه لن يتم اتخاذ أي مبادرة تتعارض مع أمريكا، خاصة وأن حلف الناتو الذي يحمي الحدود الأوروبية ممول بنسبة 70% من قبل أمريكا.

    وأوضح أن جوزيف بوريل يرى في تكوين هذا الجيش رعبة من قبل دول الاتحاد أن يكون لديهم وسيلة ضغط، وخطوة نحو تشكيل جيش أوروبي على مدى أوسع من المبادرة الحالية، وتم مناقشة الأمر خلال القمة الأوروبية التي عقدت في شهر فبراير الماضي، ضمن إطار رغبة الاتحاد بإيجاد استقلال استراتيجي وسيادة أوروبية أكبر، وهذا بالإضافة إلى الصندوق العسكري الذي تم تدشينه من قبل دول الاتحاد لإنتاج الأسلحة للدول الأعضاء والصديقة للاتحاد.

    جيش أوروبي موحد

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع فرقة عسكرية فرنسية
    © AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
    قناة أمريكية تصف فكرة "الجيش الأوروبي" بـ"المسخرة"
    من جانبه يعتقد مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أن تشكيل قوة أوروبية تعد نواة أولية لمشروع الجيش الأوروبي الموحد، الذي تم التفكير فيه منذ أن وقعت تشنجات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تحت مظلة الحلف الأطلسي، خاصة بعد أن هدد دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف وإضعافة، وهو ما أرغم الأوروبيين على التفكير في تكوين جيش أوروبي موحد وعقيدة دفاعية مشتركة ذات استقلالية.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا يمكن الجزم في هذه المرحلة أن هذا الأمر سيسبب قطيعة مع الحلف الأطلسي، لكنه يؤسس لوضع اللبنات الأولى لمقاربة أوروبية عسكرية مشتركة يمكن في حال انهار الحلف الأطلسي أن يقوم بعمليات دفاعية وعسكرية خاصة بالفضاء الأوروبي.

    ويرى الطوسة أن هناك حالة إعادة تموضع للدول الأوروبية على المستوى الاستراتيجي والعسكري، مؤكدًا أن المهمة ليست سهلة، خاصة وأن بعض دول الاتحاد تريد الإبقاء تحت مظلة الأطلسي، وعدم الابتعاد عن فكره وعقيدته، فهناك صراع أجنحة داخل دول الاتحاد، لكن بخروج بريطانيا عن طريق البريكست أصبح صوت الداعمين لاستقلالية القرار العسكري الأوروبي أقوى، لا سيما فرنسا التي ترفع شعار تأسيس هذه المنظومة الموحدة.

    وعن المهمات التي يمكن أن تشارك فيها هذه القوة العسكرية، أكد أنه سيكون لها علاقة بالحرب على الإرهاب في مناطق معينة، مثل الساحل والخليج العربي، والشرق الأوسط، لأن لحد الآن التدخل الأوروبي في هذه المناطق يحتاج إلى ضوء أخضر من القيادة الأطلسية، ويمكن التصور أن تشكيل قوة للتدخل السريع يمكن أن يعطي لهذه القوة سرعة النشر والتدخل في عدة أزمات إقليمية دون الحاجة للمنظومة الأطلسية.

    وهذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهود من قبل التكتل لتشكيل قوة تدخل سريع، فقد أنشأ الاتحاد الأوروبي ما يسمى بـ"المجموعات القتالية" التي يبلغ عديدها 5 آلاف جندي عام 2007، لكن لم يتم نشرها بسبب خلافات سياسية وتمويلية.

    انظر أيضا:

    إعلام: الجيش الروسي يشكل تهديدا مطلقا لـ"الناتو"
    إعلام: الناتو يجري مناورات لـ"ترهيب" روسيا
    شويغو: خطر الحرب يتزايد بسبب تصرفات الناتو في أوروبا
    توسع ملحوظ لنفوذ دول الناتو في أوكرانيا... فيديو وصور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غابة تغطيها نبات صفير غير سكريبتا الذي يتميز بأزهار رزقاء اللون، في إيبينغ فورست في لندن، بريطانيا، 27 أبريل 2021
    جميع درجات الأزرق... الغابات الزرقاء في بريطانيا وبلجيكا
    نائب لبناني يقدم سيرته الذاتية للعمل في دولة خليجية
    مسؤول لبناني يبحث عن وظيفة في الخليج
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    5 أسلحة فتاكة تمكنت الصين من استنساخها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك