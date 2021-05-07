بيلاروس تنتج لقاحها الخاص المضاد لفيروس كورونا

تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، عن إنتاج لقاح بيلاروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية، قال لوكاشينكو: "أمس، تلقينا لقاحنا في أنبوب اختبار. وهو مختلف عما نشتريه اليوم. كما يسميه الأطباء، لقاح حي".

وأضاف لوكاشينكو: "لسنا في عجلة من أمرنا. سنرى ما سيحدث لاحقا، عندما يتحور الفيروس. لأن السلالة ستكون مختلفة تمامًا".

ولفت الرئيس البيلاروسي إلى عدم وجود ضمانات على فعالية اللقاحات الحالية ضد الطفرات الجديدة للفيروس، وقال: "اليوم لدينا لقاحات فعالة. اشترينا اللقاح الصيني واستخدمنا التقنيات الروسية. وغدًا سننتج لقاحنا الخاص ضد السلالة التي نواجهها. من يدري إلى ماذا ستؤول الأمور".

ووقع الرئيس البيلاروسي، الشهر الماضي، مرسوما بشأن إنتاج لقاح بيلاروسي ضد فيروس كورونا، بين عامي 2021 و2023.

كان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أعلن، نهاية العام الماضي، عن وصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، إلى جمهورية بيلاروس.