أردوغان يكشف عن خطط تركيا لتصنيع لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين توريد لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا، بكميات كبيرة وإنتاجه بشكل مشترك.

وقال أردوغان للصحفيين اليوم الجمعة: "أجرينا مفاوضات مع بوتين بشأن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي وسنستقبل كميات كبيرة للغاية ثم نبدأ إنتاجه المشترك في تركيا".

الرئيس أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين pic.twitter.com/jw5hfP6FbB — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) May 5, 2021

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في آب/ أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة؛ ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية بلغت 97.6% حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات، التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6%) والصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

يذكر أنه تمت الموافقة على استعمال لقاح "سبوتنيك-V" الروسي في 64 دولة، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.2 مليار نسمة. ويحتل اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي تلقاها المنظمون.