رئيس أرمينيا يجري زيارة عمل إلى موسكو

أعلنت الخدمة الصحفية للرئاسة الأرمينيية أن الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، يجري زيارة إلى روسيا من 8 حتى 10 أيار / مايو الجاري.

ووفقا للبيان الصادر عن المكتب الصحفي سيكون سركيسيان في موسكو في زيارة خاصة يومي 8 و9 مايو، وفي زيارة عمل من المقرر أن يعقد فيها عدة لقاءات رسمية يوم 10 من الشهر.

في وقت سابق، قبل سركسيان استقالة الحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، الذي أعلن في وقت سابق استقالته من منصب رئيس الوزراء في البلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد العاصفة السياسية التي اندلعت ضده إثر الحرب التي دارت في ناغورني قره باخ الخريف الماضي.

وأعلن باشينيان، أنه سيقوم خلال هذه الفترة بواجبات رئيس الوزراء بالكامل، بموجب أحكام القانون والدستور، وأكد نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا.

وتطالب المعارضة باستقالة رئيس الوزراء منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورنو قرة باخ.