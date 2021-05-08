تشاد... الشرطة تفض مظاهرات رافضة للمجلس العسكري وتصيب 6 وتعتقل 9 آخرين

فرقت الشرطة التشادية مظاهرات نظمتها المعارضة للتنديد بتولي العسكر الحكم في البلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي قبل نحو 3 أسابيع.

الرباط - سبوتنيك. وأغلقت الشرطة طرقا ومحاور لمنع المتظاهرين من التجمع واستعملت الغاز المسيل للدموع في ساحة أفريقيا وسط العاصمة حيث أحرق المتظاهرين العلم الفرنسي تنديدا بدعم باريس للمجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "الشرطة أطلقت أعيرة نارية لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن إصابة 6 متظاهرين واعتقال 9 آخرين".

وأضاف أن "الشرطة صادرت هواتف وكاميرات التصوير الخاصة بالصحفيين لمنعهم من نقل ما يحدث".

وكانت وزارة الداخلية قد استبقت مظاهرات السبت بإصدار قرار، أمس، يمنع جميع أنواع التظاهر دون الحصول على موافقة السلطات.

وكانت مسيرة سابقة رافضة للمجلس العسكري، خلفت عدة قتلى، بسبب تدخل قوات الأمن، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريقها.

وقتل خلال المسيرة، التي نظمت في 27 نيسان/أبريل الماضي، 15 شخصا واعتقل نحو 700 شخصا.

ومطلع أيار/مايو الجاري، قتل 5 أشخاص واعتقل العشرات في العاصمة نجامينا، ومدن تشادية أخرى.

كان الجيش التشادي، وعقب مقتل الرئيس إدريس ديبي، في 19 نيسان/أبريل الماضي، شكل مجلسا انتقاليا عسكريا، بقيادة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل.