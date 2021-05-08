وزير العدل التشادي يأمر بالإفراج عن محتجين ضد المجلس العسكري الحاكم

أصدر وزير العدل في تشاد، اليوم السبت، قرارا بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال المظاهرات التي نظمتها المعارضة مؤخرللتعبير عن ا رفضها تولي المجلس العسكري الحكم في البلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

الرباط - سبوتنيك . وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل فقد "تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال المظاهرات التي نظمت بالعاصمة نجامينا ومدن ماندو وأبيشي ومانكو وساره باستثناء من ارتكبوا جرائم مثبتة عليهم".

ونظمت المعارضة مسيرات رافضة للمجلس العسكري في 27 نيسان/أبريل الماضي و1 أيار/مايو الجاري اعتقل خلالها أكثر من 700 شخص.

وخرجت اليوم مسيرات جديدة رافضة للمجلس العسكري، لكن الشرطة التشادية فضتها وألقت القبض على 9 من المشاركين، فيما أصيب 6 آخرون.

كان الجيش التشادي، وعقب مقتل الرئيس إدريس ديبي، في 19 نيسان/أبريل الماضي، شكل مجلسا انتقاليا عسكريا، بقيادة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل.