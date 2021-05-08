نائب إسرائيلي يطالب الشرطة بإطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين بالقدس

طالب النائب في الكنيست الإسرائيلي، إيتمار بن غبير، شرطة بلاده بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في القدس.

جاء ذلك في منشور للنائب عن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) على حسابه بموقع "فيسبوك"، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في 3 بؤر بمدينة القدس الشرقية.

وقال بن غبير: "أشد على يد عناصر الشرطة ضد الإرهابيين في الحرم القدسي وفي كل أنحاء إسرائيل بما في ذلك حي شمعون هتسديك (الاسم الذي يطلقه المستوطنون على حي الشيخ جراح العربي بالقدس الشرقية)".

وأضاف: "مع ذلك، أطلب من القيادة السياسية، عندما يقوم مثيرو شغب عرب برشق عناصر الشرطة بالحجارة والقوارير الزجاجية، بأن يسمحوا لهم بالدفاع عن حياتهم واستخدام الرصاص الحي".

وتابع بقوله: "الشرطي الذي يخاطر بحياته يجب أن يطلق النار وألا يكتفي بوسائل تفريق التظاهرات".

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز واعتدت على المصلين داخله، كما اعتدت على المتظاهرين في حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 205 فلسطينيين وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب 17 شرطيا إسرائيليا في المواجهات بحسب بيان للشرطة.

فيما يشهد حي الشيخ جراح منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية.