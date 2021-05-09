الصحة العالمية تكشف سبب التفشي السريع لكورونا في الهند

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان، أن النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا بوتيرة متسارعة للغاية في الهند.

وقالت سواميناثان إن النسخة "بي واحد 617" التي تم اكتشافها في الهند للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر، هي حتما أحد العوامل الأساسية في خروج الوباء عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكّان.

وأوضحت سواميناثان أن هذه النسخة أكثر عدوى وفتكا، بالإضافة لكونها أكثر قدرة على مقاومة اللّقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وأشارت سواميناثانان، وهي طبيبة أطفال وباحثة هندية، إلى أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المصابين بها أعلى من المرضى الذين يصابون بالنسخة الأصلية.

وسجلت الهند، أمس السبت، حصيلة يومية قياسية بالفيروس تجاوزت 4 آلاف وفاة، بالإضافة إلى 400 ألف إصابة جديدة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس فيها.