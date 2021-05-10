أحداث القدس تفجر مواجهة علنية بين إدارة بايدن وإسرائيل

فجّرت الأحداث المتصاعدة التي تشهدها مدينة القدس الشرقية مواجهة علنية بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإسرائيل، وفق إعلام عبري.

وطالب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الليلة الماضية (الاثنين) إسرائيل بتهدئة الأوضاع في القدس، وأعرب عن قلقه من إجلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، بحسب قناة "كان" الرسمية.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه سوليفان مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، الذي رد بقوله: "إسرائيل تدير الأحداث بمسؤولية ومن موقع سيادي رغم الاستفزازات".

وبحسب ما أفاد به مصدر مطلع، أضاف بن شبات أن التدخل الدولي سيشكل "مكافأة لمثيري الشغب ومرسليهم الذين كانوا يأملون في الضغط على إسرائيل"، وفق قوله.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن المساعدة في هذا الجهد ستكون "بممارسة الضغط على العناصر المحرضة".

وخلال الأيام الاخيرة الماضية، أدانت العديد من الدول الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية وأعربت عن قلقها إزاء ما يحدث، واستدعت بعضها السفراء والممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين لديها، كمصر والأردن.

في الوقت نفسه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، عن قلقه العميق إزاء أحداث العنف في القدس الشرقية، وإمكانية إجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في الشيخ جراح.

وحث إسرائيل على الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترام حرية العبادة.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، الجمعة الماضية، ما أدى لوقوع مواجهات مع مصلين، وأعادت الكرّة مجددا صباح اليوم الاثنين، وسط حديث عن إصابات في الجانب الفلسطيني.

فيما يشهد حي الشيخ جراح منذ نحو أسبوعين، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية.