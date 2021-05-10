مسؤول إسرائيلي يقر بفشل التصدي لبالونات غزة الحارقة

أقر مسؤول محلي إسرائيلي بالفشل في التصدي للبالونات الحارقة التي عاود فلسطينيون إطلاقها من قطاع غزة ردا على أحداث القدس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تسهال) عن رئيس المجلس الإقليمي أشكول (يضم 32 مستوطنة قريبة من قطاع غزة) "غادي يركوني"، قوله: "هذا السلاح (البالونات الحارقة) بدائي لدرجة أن كل سلاح حديث اليوم لا يمكنه إيقافه".

وأضاف: "هناك بعض الحلول التي يتم العمل عليها، والتي تتطلب إنزال البالونات إلى الأرض أولا"، معتبرا أن "البالونة مثل القذيفة".

טרור בלוני התבערה | ראש המועצה האזורית אשכול, גדי ירקוני, אומר ל-@razibarcay: "הנשק הזה כל כך פרימיטיבי שכל נשק חדיש היום לא מצליח לעצור אותו. יש כמה פתרונות שעובדים עליהם, צריך להוריד את הבלונים האלה על הקרקע - בלון הוא כמו פגז" — גלצ (@GLZRadio) May 10, 2021

وخلال الأيام الأخيرة، أعادت فصائل فلسطينية في غزة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة "نصرة للأقصى والقدس"، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحقول.

ومنذ بداية شهر رمضان الجاري تشهد القدس الشرقية تصاعد المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى الذي اقتحتمه الشرطة مرتين خلال أقل من أسبوع، وحي راس العامود والشيخ جراح في البلدة القديمة.