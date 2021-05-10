أفغانستان تعلن وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر بعد إعلان طالبان الهدنة

أعلنت الرئاسة الأفغانية، اليوم الاثنين، تطبيق هدنة خلال عيد الفطر بعد ساعات من إعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار من جانبها خلال الفترة نفسها، مجددة الدعوة للحركة للانخراط في المفاوضات.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان الرئيس أشرف غني، جاء فيه: "تم إصدار تعليمات لقوات الدفاع والأمن الأفغانية بمراعاة وقف إطلاق النار احتراما لأيام العيد، والعمل كالعادة على ضمان أمن الشعب الأفغاني".

وتعليقا على إعلان طالبان وقف إطلاق النار، علّق غني: "إننا وشعب أفغانستان نؤكد على ضرورة الوقف الحقيقي والدائم لإطلاق النار".

وقال مخاطبا الحركة إنه "لا يجوز اللجوء إلى العنف وقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية والأماكن العامة، ليس فقط في أيام العيد ولكن في أي يوم. والآن، بعد أن انسحبت القوات الدولية من أفغانستان، واعتبرت المراجع الدينية وعلماء العالم الإسلامي الحرب في أفغانستان مخالفة للمبادئ الدينية، ليس لدى طالبان أي سبب مشروع لمواصلة قتل الشعب الأفغاني".

وتابع: "نيابة عن الشعب الأفغاني، ندعو طالبان مرة أخرى إلى الاستجابة للمطلب المشروع للشعب بوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، حتى يتمكن شعبنا من الحصول على حقه الأساسي في العيش في جو منصف وعادل".

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، أنها قررت وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.