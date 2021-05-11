هيئة الإحصاء: عدد سكان الصين يصل إلى1.41 مليار نسمة

بلغ عدد سكان الصين في البر الرئيسي 1.41178 مليار نسمة، بنسبة نمو وصلت لـ 5.38 في المئة، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات التعداد الرسمي للسكان، الذي يجرى مرة كل عشرة أعوام.

بكين-سبوتنيك.ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسميَّة "شينخوا"، عن الهيئة الوطنية للإحصاء، قولها، إن الرقم لا يشمل سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان والأجانب الذين يعيشون في 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية بالبر الرئيسي الصيني.

وتراجع النمو السكاني في الصين خلال عشرة أعوام حتى 2020 إلى أدنى مستوى بالسجلات الرسمية منذ الخمسينيات ما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز الحوافز المقدمة للأسر لإنجاب المزيد وتفادي انخفاض يتعذر تداركه.

وسجل تعداد عام 2010 زيادة بنسبة 5.84 في المئة إلى 1.34 مليار نسمة، بينما كانت نسبة الزيادة في خانة العشرات في كل الإحصاءات الستة السابقة له بدءا من عام 1953.

ويعني الرقم الجديد أن الصين أخفقت بفارق ضئيل في تحقيق الهدف الذي أعلنته في عام 2016، بزيادة عدد السكان إلى نحو 1.42 مليار نسمة بحلول عام 2020.

وكانت الصين ألغت في عام 2016 سياسة الطفل الواحد، التي فُرضت في الأساس لوقف انفجار سكاني في الماضي، واستبدلتها بطفلين كحد أقصى لكل أسرة.