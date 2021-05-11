"تعرض أمن الخليج للخطر".. الحرس الثوري يحذر قطعا بحرية أمريكية

حذر الحرس الثوري الإيراني، قطعا بحرية أمريكية بعد قيامها بتصرف "غير مسؤول" في مضيق هرمز، مطالبا الأمريكيين بتجنب الإجراءات غير المهنية وعدم تعريض أمن الخليج الفارسي للخطر.

وأعلنت العلاقات العامة في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان: "واجهت السفن الدورية التابعة لبحرية الحرس الثوري، خلال أدائها المهام اليومية الحالية والعادية في المياه الإقليمية الإيرانية يوم 10 مايو، سبع قطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز، قامت بإجراءات غير مهنية مثل تحليق المروحيات وإطلاق القنابل المضيئة وإطلاق النار عشوائيا وغير الضروري والاستفزازي، ومع مراعاة المسافة القانونية في إطار التعليمات والأنظمة البحرية، تم تحذير الأمريكيين من سلوكهم المحفوف بالمخاطر وغير المهني ومواصلة طريقهم من خلال تصحيح هذا السلوك"، وفق وكالة "ارنا" الإيرانية.

وأوضح البيان أن "المتحدث بإسم البنتاغون، كما في السابق، يسعى لايحاء الشعور بالمسؤولية والحرص لمنع المخاطر وسوء التقدير من خلال الهروب إلى الأمام وإطلاق إدعاءات كاذبة وغير صحيحة حول الحادث، بينما هؤلاء الأمريكيون بوجودهم غير المشروع، أصبحوا مصدر عدم استقرار وتهديد وأخطار غير آمنة في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز والخليج الفارسي".

وأكد الحرس الثوري على وجوب التزام الأمريكيين الصارم بالقوانين الدولية وقواعد الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي والخليج الفارسي والامتناع عن الروايات الكاذبة والسلوك غير المهني.

وأشار البيان إلى أن "المدافعين الأقوياء عن مضيق هرمز والخليج الفارسي يعتبرون أن السلوك غير القانوني وغير المهني والخطير للأجانب، وخاصة أسطول القوة البحرية للجيش الإرهابي الأمريكي، يشكل تهديدا للأمن البحري لهذه المنطقة الحساسة، وهو خط أحمر، وبسلام وثقة تامين، سيؤدون مهامهم في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وعلى استعداد للرد على أي خطأ حسابي بعزم وشجاع".

وادعت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاغون"، أن قوارب سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني "نفذت مناورة غير آمنة وغير احترافية أمام سفن تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز".