جونسون يدعو إسرائيل والفلسطينيين لضبط النفس

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن قلقه جراء تصاعد توتر الأوضاع بين إسرائيل وفلسطين داعيا الأطراف إلى ضبط النفس والتراجع عن الحافة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نشر جونسون تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر".

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 12, 2021

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.