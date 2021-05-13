فيديو يظهر اعتداء متطرفين على رجل قرب تل أبيب

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في وقت الذروة، فيديو يظهر اعتداء ناشطين يمينيين متطرفين على رجل يُعتقد أنه عربي بالقرب من تل أبيب.

وتظهر الصور القاسية رجلا يسير مسرعا بسيارته وسط حشد ويصطدم بسيارات، ثم يُجبر على الخروج من سيارته ويتعرض للضرب على يد عشرات الأشخاص، حتى يفقد وعيه.

ووقع الحادث، الذي بثته قناة "كان" الإسرائيلية على الهواء مباشرة، على كورنيش البحر في بات يام، وهي بلدة تقع جنوب مدينة تل أبيب.

💥🇮🇱|🇵🇸PROCHE-ORIENT - Les émeutes communautaires se multiplient dans plusieurs villes israéliennes, ce soir. Une scène de chaos a notamment eu lieu à Bat Yam, près de Tel-Aviv, où un Arabe a été lynché par des dizaines de Juifs en pleine rue (@COUPSURE). pic.twitter.com/2vfgaLXJLb — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) May 12, 2021

ولم تصل الشرطة وخدمات الطوارئ إلا بعد 15 دقيقة. خلال هذا الوقت، ظلت الضحية متمددة، لا تتحرك، في منتصف الشارع.

وبرر المعتدون فعلهم بأن الضحية شخص عربي حاول الانخراط في حشد من أنصار اليمين المتطرف، لكن التسجيل الذي بثته القناة الإسرائيلية يشير إلى أن سائق السيارة كان يحاول تجنب المظاهرة.

وأشار بيان لمستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، إلى أن الضحية أصيب بجروح خطيرة، ولكن حالته مستقرة، دون الكشف عن هويته.