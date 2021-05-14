الصين: نأسف لمنع أمريكا اجتماعا بمجلس الأمن حول الوضع في غزة وإسرائيل

أعرب مندوب الصين الرئيس الحالي في مجلس الأمن، عن أسفه الشديد لمنع الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع اليوم الجمعة، لبحث تصاعد التوتر بين إسرائيل وفلسطين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المندوب الصيني عبر تويتر: "نأسف لمنع عقد اجتماع اليوم الجمعة من قبل عضو واحد، ويجب على مجلس الأمن الدولي التصرف الآن وإرسال رسالة قوية".

China is deeply concerned about escalation of tensions in the Occupied Palestinian Territory. #UNSC should act now and send a strong message. Regret a Friday meeting was blocked by one member. An open meeting is scheduled for 10am Sunday, the third one since Monday. — Zhang Jun (@ChinaAmbUN) May 13, 2021

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس إلى تخفيض التصعيد في العنف في الشرق الأوسط مع اشتداد الصراع في غزة، قائلا إنه يريد أن يرى خفضا كبيرا في الهجمات الصاروخية، فيما عارضت واشنطن عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي الجمعة.

هذا وأكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد حول الوضع في غزة وإسرائيل.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.