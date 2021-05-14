تبادل اللكمات بين نائبين أوكرانيين خلال برنامج تلفزيوني... فيديو

وهاجم النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، نائب حزب "خدمة الشعب" دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهم في برنامج تلفزيوني سياسي.

وكان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

واضطر مقدمو البرنامج إلى تهدئة السياسيين قبل إتمام الحوار.