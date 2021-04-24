شجار عنيف بالأيدي بين نواب أوكرانيين بسبب علم روسيا... فيديو

تسببت يافطة عليها صورة لعلم روسيا في اندلاع شجار عنيف بالأيدي بين نائبين خلال اجتماع المجلس الإقليمي بمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أمس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه خلال إلقاء النائب يغور أوستينوف من حزب "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" كلمة له، اقترب منه النائب سيرغي خلان عن كتلة "التضامن الأوروبي" الموالية للرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

Украинские депутаты устроили потасовку из-за флага России. Представитель партии "ЕС" попытался повесить на шею выступающему плакат с надписью "Пособник оккупанта"https://t.co/YB44eZAuCK pic.twitter.com/8I987JyQUq — РИА Новости (@rianru) April 24, 2021

وحاول خلان تعليق لافتة تحمل عبارة "المتعاون مع الاحتلال" وصورة علم روسيا على رقبته.

ودفع أوستينوف خصمه ليبدأ شجار بينهما، إلى أن تدخل زملاؤهم وتمكن أحدهم من إبعاد النائب خلان عن المنصة.

وواصل أوستينوف كلمته، مشددا على أن مثل هذا السلوك لنائب يعتبر غير مقبول.