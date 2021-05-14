دولة أوروبية جديدة تحظر الجناح العسكري والسياسي لـ"حزب الله"

أعلنت دولة ​النمسا، اليوم الجمعة، عن حظر تنظيم​ "​حزب الله​" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري رسميا في البلاد.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، الذي قال إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية"، مبديا أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله".

واعتبر شالنبرغ أن "حزب الله يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة ولأمن ​إسرائيل​"، مشددا على أنه "يجب عدم التشكيك في حق إسرائيل في الوجود".

وفي السياق نفسه، نشر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيها العلم الإسرائيلي مرفوعا على مبنى المستشارية النمساوية الفدرالية.

وأعلن أنه "تم رفع العلم الإسرائيلي اليوم على سطح المستشارية الفدرالية كعلامة للتضامن مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الهجمات الإرهابية على إسرائيل يجب إدانتها... معا نقف الى جانب إسرائيل".